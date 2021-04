Haha grapjas. Als je de boel volledig op slot gooit, de deuren van coronapatienten dichtlast en mensen die niet luisteren in de gulag gooit, zodat je over 2 maanden volledig coronavrij bent, wat dan? Zodra je gaat versoepelen landt er weer een vliegtuig of fietst een Duitser met corona op je grootvader's fiets de grens over en zitten we 4 weken later weer in de lockdown.

Dit virus gaat nooit meer weg. Pas daar dan de maatregelen op aan: IC opschalen (why the fuck is dat nu meer dan een jaar na dato NOG STEEDS NIET GEDAAN?), zwakkeren prikken en alles weer open gooien.