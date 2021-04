Feitje. Er zijn wellicht deze week evenveel mensen in India besmet met de kerona als er mensen in Nederland wonen. BOINK! Goedemorgen allemaal & sorry voor de harde slap in the face. India zit nu op 16 mio+ hoestende feestvierders die aan het bouncen zijn op fieldlab feestjes langs de Ganges. En daarna lekker met de KLM naar Schiphol, want de banen voor begaafde, weinig zeurende, IT-ers liggen voor het oprapen in West-Europa. Amstelveen weet ervan. Afgelopen maandag, toen India 1600 daily doden had, riepen we al om Schiphol te cancellen voor vluchten uit India. Zeven dagen later is het dodental opgelopen naar 2808 ((!) en Hugo doet e.i.n.d.e.l.i.j.k iets en Sigrid deelt uit. Frankrijk en Duitsland hebben de grenzen al ingedamd, en wij nu ook, om 1800 uur, vanavond. Hup hup, en nu het hele vliegtuig 40 dagen in quarantaine, op een eiland, net als vroegah.

Binnentuin Amphia Breda aankomende week...

PHOTO CAPTION - Multiple funeral pyres of victims of COVID-19 burn at a ground that has been converted into a crematorium for mass cremation in New Delhi, India, Saturday, April 24, 2021. Indian authorities are scrambling to get medical oxygen to hospitals where COVID-19 patients are suffocating from low supplies. The effort Saturday comes as the country with the world's worst coronavirus surge set a new global daily record of infections for the third straight day. The 346,786 infections over the past day brought India's total past 16 million. (AP Photo/Altaf Qadri)