De verhouding tussen de VS en de EU is ongeveer vergelijkbaar met die van Griekenland en het Romeinse Rijk ca 2000 jaar geleden. Griekenland had zijn glorietijd allang achter zich, bestond uit allerlei ruziënde stadstaatjes, was voor zijn veiligheid afhankelijk van Rome, had wel een soort van grote bek vanwege zijn oude cultuur en beschaving, maar was natuurlijk geen enkele partij voor de Romeinen.

Zelfde nu: de EU bestaat uit allerlei ruziënde landjes, de dagen van hegemonie en wereldmacht van Engeland en Frankrijk (vgl. Athene en Sparta) liggen al een paar eeuwen achter ons, we zijn voor onze veiligheid afhankelijk van Washington, maar voelen ons wel superieur aan de Amerikanen op grond van onze oude Europese cultuur en beschaving. Maar in de wereldpolitiek slaan we nog geen deuk in een pakje boter.