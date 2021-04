U hoeft vanavond even niet te denken aan die arme slachtoffers van Sidney Smeets. Op het veld, 22 jongemannen die naar alle waarschijnlijkheid niet in de pijpgrage armen van een peervormige advocaat zijn gegleden. Gewoon, lekker. Op het bankje, glaasje prik erbij, voetballen kijken. Beetje de bal naar voren schoppen. Beetje de bal ingooien. Beetje corners nemen. U kent het wel. En dat allemaal onder de noemer AS Roma - Ajax, een wedstrijd in de kwartfinale van de Europa League. AS Roma kan er geen zák van, maar won, tegen alle verhoudingen in en op onbegrijpelijke wijze, met 1-2 in Amsterdam. Ajax moet dus dik winnen. Lekker Smeetsloos, hoewel we bij voetbal altijd heel even denken aan de keizer van de sport. Mart Smeets. Onze held. LIVE op RTL7 of lekker meelullen in de comments.

UPDATE RUST - 0-0, die Romeinen bakken er weer niks van

UPDATE 48" - HOERA 0-1, Brobbey

UPDATE 71" - AS Roma komt voor de eerste keer over de middenlijn. 1-1

UPDATE EINDE - Ajax eruit geantivoetbald

Opstelling