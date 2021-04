Uit het verslag: "Alleen de man die de daadwerkelijke mishandeling heeft gepleegd is herkenbaar in beeld. De man waar hij mee op het station was, heeft niet geschopt of geslagen." Dit vind ik onterecht. Vrijwel altijd gebeuren dit soort dingen in groepsverband, en draagt het bij aan het feit dat een slachtoffer het zich laat welgevallen. Als je nl terug gaat meppen, krijg je de hele horde over je heen. Gewoon in beeld brengen dus, die tweede persoon.