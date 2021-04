Wat een heerlijke zin op deze vrolijke zonnige dinsdag: Trump werd door mensenrechtenorganisaties, internationale gremia en politieke tegenstanders fel bekritiseerd voor zijn geslotengrenzenbeleid, maar Biden gaat zo mogelijk nog een stap verder. En we hebben het niet eens verzonnen. Zin staat gewoon in de Volkskrant vandaag. Kijk maar: Trump werd door mensenrechtenorganisaties, internationale gremia en politieke tegenstanders fel bekritiseerd voor zijn geslotengrenzenbeleid, maar Biden gaat zo mogelijk nog een stap verder. De Bente Beckers en Rob Jettens van Amerika hebben zoveel asielinstromiërs uitgenodigd (100.000 bij de grens in de eerste maand van Biden POTUS) dat de situatie nu zo onhoudbaar is als een AZC in Nederland. Gevolg is kreperende kinderen in hokken en Biden die nu Midden-Amerika geld geeft om migrantenkaravanen te traangassen en te knuppelen. OLD WHITE STUMBLING MAN BAD!