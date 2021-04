Helemaal klaar, de vvd is het ermee. En wel met die ratten overal. In Den Haag kijken die beesten vanuit de plee zo met die gierige oogjes uw gangenstelsel in. In Rotterdam zijn ze groter dan katten. En in Amsterdam is het een PLAAG. Is natuurlijk zo omdat sommige mensen van hun geloof geen brood mogen wegmieteren (zo lazen we althans in de islamofobe krant NRC en zo lazen we in de islamofobe krant Het Parool). In plaats van te vragen of mensen het brood gewoon netjes in DE BROODCONTAINER mikken i.p.v. het in opdracht van de profeet lukraak op straat te joekelen, moeten die ratten nu worden afgehengst met een buks. Partij van de Dieren meteen helemaal emotioneel, want behalve dat ratten meuren, bijten, hun eigen schijt opvreten voor een vitamine B12-shot en verantwoordelijk zijn voor plagen des doods, zijn ze ook heel intelligent enzo! Echter, de enige rat die wij erkennen is Splinter (niet die schele) en vergeet niet:

"Alleen de kogel helpt tegen de rat"