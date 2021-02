Nou, welke nauwelijks verholen biotische vergelijking zullen we hier nu weer eens antropologisch appropriëren. Het bovenstaande filmpje is 10 JAAR OUD, overheid doet niets en 10 jaar later is Rotterdam nog steeds een rattenstad vol ratten. En de ratten zelf exploderen nog net niet maar is wel sprake van een rattenexplosie. "Rattenexplosie Rotterdam: ’Ze zijn groter dan mijn kat’", kopt de Tele. De gemeente zit er gelukkig, net als de afgelopen 10 jaar, bovenop. "We zijn op de hoogte en we zijn nu bezig met een samenwerking waarbij de gemeente, bewoners en horecaondernemers de hoofden bij elkaar steken om op zoek te gaan naar de oorzaak van het probleem. We mogen geen gif meer gebruiken en er staan wel rattenvallen. We gaan nu uitzoeken hoe het uitkomt dat er veel ratten zijn." Nou, tijd dat Rotterdam de Amsterdamse campagne Stop de Rat even afstoft en implementeert. En onthoud:

"Alleen de kogel helpt tegen de rat"