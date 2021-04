Ho wacht stop. Voor de BV Nederland weer drie extra ministeries gaat optuigen, duizenden D66-ambtenaren een bullshitbaan geeft, een dozijn ministers en stassen uit de doctrinehoed koehandelt. De oplossing voor De Toekomst ligt om de hoek. We bouwen gewoon Almere-Bente (zeg maar Plan BBB). Een nieuwe stad met 300.000 woningen, lekker dichtbij de Randstad. We slachten die stomme uitgemergelde ossen en knollen in de Oostvaardersplassen en plakken Almere aan Lelystad vast. We pleuren wat extra Marker Wadden erbij voor de natoer, we sturen grutto's verplicht op zwemles zodat we van dat weidevogelgezeik af zijn. In het IJsselmeer maken we wat extra stranden want die lui willen we niet in Noordwijk, Zandvoort, Castricum, we trekken de A7 bij Hoorn door naar de A27, en die kerncentrale kan mooi bij het Lowlands-terrein bij Biddinghuizen. Klaar. Harde keuzes, hoe moeilijk kan het zijn.