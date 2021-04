Het sneeuwt en het is Pasen. Wij van de GeenStijl Bepalings Van Dingen Zoals Ze Zijn Redactie zeggen dan: Witte Pasen. Maar dat mag dus ook al niet meer van meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza, die wordt geïnterviewd door NU.nl. Volgens de modellen van Van Bernebeek zorgen mensen die Witte Pasen zeggen ervoor dat de R in de maand boven de 1 blijft en als dat zo doorgaat wordt heel mei afgelast. Nou ja. Dat wil je ook niet natuurlijk. Dan zeggen we wel gewoon Pasen van Kleur. Fijne Pasen van Kleur allemaal.