De Hoogmis, de belangrijkste eendaagse pot fietsen van het jaar, waarvan de Belgen zeggen dat het een Belgische wedstrijd is maar het is al jaren een Nederlandse wedstrijd. Zo Nederlands als Jupiler, óns bier. Vorig jaar was het een Nederlandse wedstrijd, in 2018 was het een Nederlandse wedstrijd en ook daarvoor hebben we supervaak gewonnen, zoals in 1986 en in 1984 enzo. Voor de MOEILIJKE NERDS: de volgorde is dus Katteberg, Oude Kwaremont, Kortekeer, Eikenberg, Wolvenberg, Molenberg, Marlboroughstraat, Berendries, Valkenberg, Berg ten Houte, Kanarieberg, Oude Kwaremont, Paterberg, Koppenberg, Steenbeekdries, Taaienberg, Kruisberg-Hotond, Oude Kwaremont en Paterberg. De Belgen zijn vorige week al begonnen met voorbeschouwen dus u kunt nu al kijken op de Belg, of straks op Eurosport en NPO1. De winnaar wordt ónze Mathieu van der Poel, en anders Van Aert, Alaflippie als-ie niet van z'n fiets wordt geboord, Sagan, Asgreen, Lampaert of Sénéchal. De rest is kansloos en u juicht natuurlijk voor de baas in het rood-wit-blauwe shirt met RUGNUMMER 1, de man die vorig jaar - in onze actieve herinnering - alle Belgen naar de patathemel fietste.