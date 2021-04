U las gisteren al in het belangrijkste nieuws van 1 april dat de Nederlander tijdens Pasen, fijn om daar eens iets over te horen want normaal gaat HET ALLEEN NOG MAAR OVER DE RAMADAN, gemiddeld drie eieren naar binnen knalt. Gemiddeld, dus er zijn ook mensen die nóg meer eieren tot zich nemen - de ware kampioenen. U hoorde tevens het treurige nieuws dat er mensen zijn zonder mentaliteit of karakter, met hun zogenaamde allergie voor ei, een product van de goden dat u kent van schaal, vliezen, eiwit, dooier, kiemschijf, hagelsnoer en luchtkamer. Enfin, ieder jaar vallen er dus bijna 100.000 SLACHTOFFERS onder de eieren. Eieren die nooit meer worden teruggevonden. Alsof je opa in zijn scootmobiel naar de markt gaat, maar hij komt nooit meer terug en het is heel verdrietig geen bloemen. We weten niet wat we erger vinden, dit of de Fipronilcrisis.

Foto boven: een man vindt wilde paaseieren