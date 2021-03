Vandaag zou er een debat zijn over 'positie Omtzigt - functie elders', maar de Kamer beschikte, afgezien van die ene ANP-foto van die ouwe vrijster in die hoge laarzen, niet over de documenten van de verkenners en kon dus niks. UUUUUUREN na hun verzoek om papieren, appjes, mailtjes en sms'jes van amper twee weken oud, zijn die desondanks nog altijd niet volledig bijeengeraapt (wel kleindeels, hier) en wordt het debat uitgesteld naar donderdag. In die regeling van zojuist pleegde vvd fractievoorzitter Mark Rutte vanuit de fractiebankjes een WANHOOPSDAAD: hij smeekte zijn collega's om de documenten in te leveren bij voorzitter Arib, alleen te scannen op de naam 'Pieter Omtzigt' en de rest alsnog geheim te houden. Reden: anders werd zijn formatie zo ingewikkeld. Qua persoonlijke relaties en zo. Niet gaaf, voor Mark.

Nou. DAT viel even flink verkeerd bij ongeveer de hele Kamer (behalve formatiediplomate Kaag en Wopkius Pilatus). Wilders, Marijnissen, Baudet en Ouwehand gingen vol en scherp op het orgel maar Mark Rutte lijkt nog steeds niet door te hebben dat het allemaal niet om Mark Rutte draait en zelfs niet om Pieter Omtzigt, maar op het recht, de plicht en de taak van de Tweede Kamer om de regering te controleren en daarmee goede en gewetensvolle volksvertegenwoordigers te zijn. En door het geheim houden van die verkennersdocumenten, kan de Kamer die taak niet uitvoeren. Precies wat de Rutte Doctrine beoogt, dus.

Maar waarom we u echt het half uurtje hierboven met klem aanraden terug te kijken, is omdat we hier een tien jaar zittende premier zien die eventjes niet de teflon beschermlaag van Vak K geniet, maar 'gewoon' als fractievoorzitter in de Kamer zit en zijn hachje probeert te redden. Het hachje waarin hij zelf twee vertrouwelingen (partijtopcrimineel Jorritsma en zijn eigen voormalige topambtenaar op AZ, Kajsa Ollongren) als verkenner naar voren schoof. Het hachje waarin die twee vervangen werden door wederom twee mensen die te dicht bij de partijtoppen van D66 en de vvd staan (Koolmees en Van Ark), en het hachje dat keer op keer op keer laat zien dat informatievoorziening aan de Kamer voor Rutte een probleem is. En nu hebben we ineens HET GEVOEL dat we naar de finale gaan laatste dagen van premier Rutte zitten te kijken, dus daarom het advies: kijk vooral zelf ook ff.