RUTTE: "GEEN ACTIEVE HERINNERING"

U weet hoe het verliep: een groots aangekondigd debat over de verneukerij van burger, bestuur & Pieter Omtzigt ging niet door omdat de benodigde stukken, appjes en mailtjes ergens in de Rutte Doctrine waren blijven hangen. De manier waarop het debat gekneveld werd, suggereerde al dat het voor Mark van de vvd tijd wordt voor een functie elders. Want, zo leerden wij zojuist alsnog uit de achtergehouden stukken, HIJ was degene die - ondanks zijn stellige verklaring dat hij "functie elders" niet had gezegd EN dat er niemand verantwoording ging afleggen - aan zijn vertrouwelingen verkenners had voorgesteld om Pieter Omtzigt kalt te stellen. Door zijn grootste politieke vijand zo dicht mogelijk bij hem te houden, als minister in Vak K en niet aan de overkant tussen de controleurs van het kabinet. Met deze aantekening van "MR" over "PO" is Rutte nu zijn eigen grootste vijand geworden:

Rutte geniet geen teflon premiersbonus van Vak K vandaag, maffiabaas Mark zit, net als Wopkius Pilatus en kakdiplomate Kaag, tussen het politieke plebs in de fractiebankjes. Hun verkenners consiglières Girl Scouts Ollongren en Jorritsma moeten het voor hem oplossen in Vak K en het is maar de vraag of dit lek nog weg te lakken is. Klaas Dijkhoff is in ieder geval net op tijd van boord gesprongen. Bonustip: Let voor de komische noot op die struise dame van de Boeren Burger Beweging, zij wordt de nieuwe culthit in de Kamer.

Uitzwaaidebat Mark Rutte, LIVE na de lees verder, op Staatsomroep Malta & Omstreken TV en wederom begeleid door twittercommentaar vanaf een spooktypemachine. Chips. Nootjes. Is het nog te vroeg voor bierrr?

UPDATE: Rutte beweert geen herinnering te hebben aan zijn opmerkingen over Omtzigt tegen de verkenners. Zie video bovenaan topic. Kamer explodeert en gaat helemaal los nu.

UPDATE: Nu schorsing om uit te zoeken hoe Rutte er 'via via' om half acht vanochtend achterkwam wat er in zijn verslag stond.

UPDATE: Comments dicht ivm serverruis. HIERRRR verder (schorsing tot 15u15 ongeveer)

UPDATE: Kaag steekt eerste dolk in keizer Markus Ruttius

VIDEO VAN MARK RUTTE DIE 25 MAART HET LAND VOORLIEGT