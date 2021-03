Wij Nederlanders kunnen twee dingen heel erg goed. Het eerste is: schepen, die vast zitten, weer loshalen. Het tweede is: ingezonden brieven aan de Telegraaf sturen. En soms zijn er van die dagen, dat alles samenkomt. Zoals vandaag, twee dagen na het Paaswonder van de Vrijmaking van de Ever Given. Tijd voor een rondvaarttocht door de grachten voor Boskalis, Smit en Peter de Ruijter uit Almere. Want of het nou een bootje in het Suezkanaal is, de vaccinkwestie met Halix of de integriteitscrisis in de politiek, de beste stuurlui staan op de Wat U Zegt pagina van de krant van Wakker Nederland. HUP. HOLLAND. HUP.

JAHAA

WOEHOEWIEUW!

Well played