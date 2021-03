Al-Sisi for president! Al was ie dat al. Maar hij claimt de victorie alvast. "Today the Egyptians succeeded in ending the crisis of the grounded ship in the Suez Canal. Despite massive technical complications which engulfed this operation, we returned the situation to normal by Egyptian hands. (...) I thank every honest Egyptian who took part practically or technically to end the crisis. The Egyptians proved today that they always live up to the responsibility of the canal, dug by the bodies of their grandparents. (...) It stands witness to the Egyptian determination that will proceed to wherever the Egyptians desire." Arabische bescheidenheid blijft een kerndeugd van die samenlevingen. Maar goed, de crisis mag dan voorbij zijn volgens Al Presidente. Het schip ligt er nog steeds, bíjna parallel aan de kade (live tracker). Al lijkt er nu voor het eerst wat beweging in te komen. Er zijn nog 369 wachtenden voor u. Speel HIER BIJ CNN trouwens onder het eerste tekstblok het best leuke spelletje voor beste stuurlui.

Update: de petitie om nog een schip toe te voegen aan de blokkade tekent u hier.

Update: het schip lijkt te varen!