Will Smith (53) is tot z'n 63e niet meer welkom op de Oscars en ook niet op alle andere evenementen van de Academy. Niet dat hij de komende tien jaar nog filmrollen krijgt natuurlijk, maar toch. "De klap van Will aan comedian Chris Rock was 'onacceptabel' volgens het bestuur, die bij elkaar kwam via Zoom. De organisatie heeft ook zijn excuses aangeboden voor het feit dat de uitzending gewoon doorging zonder stil te staan bij het incident. "Het was een kans voor ons om een voorbeeld te stellen voor onze gasten en kijkers en daarin schoten we tekort, onvoorbereid als we waren voor iets wat nog nooit eerder is gebeurd", aldus de organisatie."

Will Smith heeft gezegd dat hij het besluit "respecteert en accepteert". Okay, en nu het allemaal gezegd en geschreven is, gaan we even zitten voor het bovenstaande fragment van Jada Pinket Smiths Instagram uit 2019. Want dat is dus de autodeur waar de vrouwelijke Lil Kleine van Amerika de mannelijke Jamie Vaes van Amerika al een huwelijk lang tussen opsluit. Maar wat weten wij nou, de heetste takes leest u hier.

Het voorval

Compilatie

Mooi: klaar mee

Pijnlijk