Kijk 'm staan. De staatsman. Uit respect gaat de appel zweven, of Geert Wilders moet over magische kwaliteiten beschikken. Zoals 50 zetels in de peilings, wacht maar af, zaterdagavond. Wat ook opvalt is The Appel of Choice. Niet zo'n kinderappeltje (Elstar, Kanzi, Jonagold, Pink, Gala) maar een appel met smoel: de Granny Smith! Eentje per dag & u wordt nooit meer dik. Gezondheid!