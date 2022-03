Wierd Duk wint de prijs voor de meest zinvolle tegel. Moby Dickgirl wint de prijs voor de meest absurde tegel.

Ongeloofelijk dat mensen in staat zijn een simpele waarheid zo te verdraaien dat het tóch nog in het straatje past.

Waarheid:

een comediant maakt een ad-hominem grapje over de vrouw van een filmster. Die vrouw vind dat niet leuk en de filmster staat op en deelt een klap uit. De grap was misplaatst, maar geweld is nóóit goed. That's it, meer is er niet.

En daar wordt dan het volgende van gemaakt:

Een zwarte man maakt een foute grap, maar dat is niet zijn schuld, want het witte systeem. Een andere zwarte man gebruikt geweld, maar dat is niet zijn schuld, want het witte systeem.

Tsja, op die manier kun je elke banaan recht praten.

Wat mij vooral stoort zijn twee dingen:

1) het zijn wéér de zogenaamde anti-racisten die over huidskleur en met racisme beginnen

2) zoals Wierd Duk al aangeeft: kennelijk bepaalt het deugvolk dat geweld tegenover mensen die hun ideologie niet ondersteunen, toegestaan is. Dat is een gevaarlijke doctrine.