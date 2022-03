1) Will's reactie naar Chris Rock was ongehoord voor zo'n onschuldig grapje. En al was het grapje alles behalve onschuldig, dan doe je dit nog niet.

2) Ik heb het heel erg te doen met Will Smith, want dit is niet het resultaat van een slecht grapje van Chris Rock. Dit is het resultaat van cuckolding: news.sky.com/story/jada-pinkett-smith...

Zoals Jada Pinket "Smith" zelf zegt:"The only person who can give permission in that particular circumstance is myself".

Ik denk dat het hoogst tijd is om het te gaan hebben over toxic femininity en wat voor een schade dit veroorzaakt bij mannen.

Het meten met twee maten:

- Hij gaat vreemd. Er is nooit een reden goed genoeg om vreemd te gaan. Alle mannen zijn slecht. Toxic masculinity.

- Zij gaat vreemd. Hij zal haar wel niet hetgene gegeven hebben wat zij nodig heeft.

Dit incident tussen Will Smith en Chris Rock, had NIETS met Chris Rock te maken.

Dit incident had ALLES te maken met het feit dat Will Smith probeert zijn mannelijkheid te herwinnen terwijl hij jarenlang ge-cuckold is geweest.

Maar dat gaat niet op deze manier.

Er is maar één manier.

If she wants to be on the streets, give her back to the streets.

Be a king, not a cuckolding prince.