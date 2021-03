: Als "ze" bang zouden zijn voor wat komen kan, dan had men zich moeten voorbereiden. We zijn een jaar verder en er is geen IC bed bijgekomen, er zijn geen verpleegkundigen opgeleid tot IC-verpleegkundige en de verpleegkundigen van defensie draaien al een jaar lang snotbolletjes van verveling.

De druk op de zorg mag niet te hoog worden maar de druk op de rest van de bevolking kan gewoon worden opgevoerd? Depressies, waardeloze diploma's, faillissementen, bijstand, huis gedwongen verkopen en geen ander huis kunnen krijgen en dus op straat slapen, noem maar op. Niet alleen de economie gaat kapot, die redden we wel, maar het land zelf gaat naar de klote.

Dus wees niet bang voor wat komen gaat maar bereid je voor en anticipeer op wat er gebeurt.

Op dit moment gebeurt er helemaal NIETS namelijk en zelfs in de eerste golf tikten we het maximum niet aan. Why bother?