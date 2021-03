:

Ah. Dus de cijfers in 2021 liggen lager vanwege hogere sterfte in 2020? Fijn dat je toegeeft dat sterfte in het vorige jaar een factor is. Dan weten we ook meteen wat de reden was dat de sterfte in 2020 hoger was. Namelijk de lage sterfte in 2019.

Om dit soort factoren op te kunnen vangen zou je een voortschrijdend 2- of zelfs 5-jaarsgemiddelde kunnen nemen en daarbij ook rekening kunnen houden met de sterfte per leeftijdscategorie. Dan ondervang je al dat soort factoren. En dan kom je weer precies uit bij het begin: Er is helemaal niks aan de hand.