Eigenlijk weten we wel gewoon wat het is want het is een vrij ongezellige hitsvideo van de Kadyrovtsy, een militie van Tsjetsjeense gekke wauzen en ongekooide blanke knokmoslims die voor heel weinig dingen respect hebben - eigenlijk alleen maar voor Ramzan Kadyrov, vuisten en Allah. Plat gezegd komt het erop neer dat Poetin, toch ook niet per se een moeilijke miet, effetjes moet oplazeren. Nu is onze Mark Rutte niet iemand die tegenstanders meteen naar Strafkampje 2 stuurt als iets 'm niet zint, maar stelt u het zich zo voor: een of ander islamitisch Volksleger van Gelderland geeft Rutte een grote bek omdat De Stentor onderzoek doet naar martelpraktijken van het regime in Gelderland. Volgens de duiders in de geopolitiek en de internationale betrekkingen is deze video wel een dingetje qua spanningen in Het Moederland maar wat weten wij nou, wij zijn veel te druk met salueren. Mooi draadje na de klik.