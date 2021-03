Dikke win voor de douane in de Rotterdamse haven, want die onderschepte gisteren 4.000 kilo coke. Het marcheerpoeder zat verpakt in 4.425 nette pakketjes in een container met fruit die vanuit Ecuador via de Antwerpse haven onderweg was naar een bedrijf in Rotterdam. Potentieel gemiste inkomsten voor de handelaren: 300 miljoen euro. Dat is veel verloren doekoe voor patas. (nog opzoeken wat straatjeugd met alternatieve inkomstenbronnen tegenwoordig zegt, red.) Die pittige rekening komt ongetwijfeld ergens te liggen en daarom geven we voor de komende weken een liquidatiealarm af. Dit geldt voor het hele land, maar uiteraard extra voor de regio Amsterdam. Daar bestaat de grootste kans op lokale loodbuien met hier en daar een vleugje collateral damage. Her en der valt een granaat en de temperaturen lopen flink op door brandende vluchtauto's. U bent gewaarschuwd.