De koningin van de Nürburgring, Sabine Schmitz, is overleden. Bij het grote publiek vooral bekend vanwege Top Gear, waarin ze een bestelbus in tien minuten en een beetje over het bekende circuit in de Eifel knalde. Geen verrassing, want ze kende The Green Hell als haar broekzak. Ze groeide op naast de legendarische baan en mede dankzij haar werk als chauffeur van de Ringtaxi, waarin toeristen mogen meerijden, legde ze in de loop van de jaren tienduizenden rondjes af op de Nordschleife. Ze was moordend snel, werd de eerste, en tot nu toe enige, vrouw die de 24 uur van de Nürburgring won en racete een indrukwekkende prijzenkast bij elkaar. Na het vertrek van Clarkson & Co mocht ze in 2016 aanschuiven als presentatrice van het nieuwe Top Gear. Het duurde helaas niet lang, want eind 2017 staakte ze haar publieke optredens vanwege een zeldzame vorm van kanker. Iets waar zelfs mensen met de snelheid van Sabine niet aan kunnen ontvluchten. Vandaag bereikte ze op 51-jarige leeftijd haar laatste finishvlag.