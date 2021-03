Twee weekjes nog, dan kunt u de vrouw of de heer met een rode kaart naar de schoonmoeder sturen vanwege de start van de Formule 1. Om de week RUST aan de kop, héérlijk. Tot die tijd: wielrennen en voetbal. De topper PSV tegen Feyenoord. En in Nederland gaat het dan niet over tactiek en looplijnen en spitsen, maar het gaat over de scheidsrechter. Over de wedstrijdleiding. Over hi ha Bas Nijhuis, een bakker met een fluit, die als kind in een toverketel Alpecin Cafeïne Shampoo is gevallen. Als Bas Nijhuis seks met iemand zou moeten hebben, dan had hij seks met een camera. Zoals een voetballer op zoek is naar het ideale schot, is Bas Nijhuis op zoek naar het ideale shot. De trainer van PSV vindt 'm stom. De trainer van Feyenoord vindt het vreemd. De KNVB (die kunnen weinig) vindt 'm geweldig. Jack van Gelder vindt er iets van. Half Nederland vindt er ook iets van. Terwijl het gaat om iets onbenulligs als een potje voetbal in de Donald Duck Divisie. PSV - Feyenoord, 14.30 uur. Met Bas Nijhuis.

UPDATE RUST - 1-1

UPATE MATHIEU - Van der Poel wint weer eens een gruwelijke fietsetappe in de Tirreno

UPDATE EINDE - PSV - Feyenoord 1-1