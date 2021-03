Het interview met Rick Niemand was al erg genoeg.

Wilders nam alle moeite om daar te zijn: let wel dat is altijd HEEL veel moeite voor Geert en Rick Niemand zat zich min of meer te erger aan alles wat Wilders zei omdat 'hij-toch-niet-mee-mag-regeren'.

Dus iedere vraag die Rick Niemand stelde beantwoorde hij meteen zelf.

Rick Niemand is de meeste vooringenomen waardeloze flutjournalist van Nederland die nog niet in de schaduw van Geert zou mogen staan maar die zichzelf zo ontzettend moreel superieur vindt dat hij denkt Geert de maat te moeten nemen. Je. Bent. Maar. Een. Journalist. Geert is lijsttrekker van de op 2 na grootste partij van Nederland!

Hij is iemand!

Jij bent maar Rick.

Rick Niemand!