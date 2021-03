Het was weer eens lekker onrustig in de periferie van de gezelligheid. Op de Grote Markt in Groningen streek de Uil van Minerva neer om uit te dragen dat het enige punt op de agenda van de partij 'corona boe boe boe' is. Boe boe boe corona en waar Thierry Baudet verschijnt, verschijnen ook allerlei ongedouchte types met een Che Guevara-poster boven hun bed, in casu de oervervelende hippies van AFA Fryslan. GELUKKIG was daar Arend Glas, bekend van bobjeslee en verder vooral bekend omdat hij ooit met zijn rechterarm in een pot stijfsel is gehitlerd. De Arend van Minerva heeft zogenaamd afstand gedaan van zijn 'ultrarechtse' sympathieën, al schijnt-ie wel beheerder te zijn van een Facebookpagina van Erkenbrand. Gezellig samen met Freek Jansen onder het genot van een Spätlese roddelen over rassen, 'jij nog een odekoek Freek', u kent het wel. Enfin, Arend Glas wierp zich bij de FvD Demo (laten we het zo maar noemen) in Groningen op als ordehandhaver. Handig, want met zulke vrienden heb je helemaal geen vrienden als Freek Jansen nodig.

Het is een ongezellige Arend