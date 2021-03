We citeren uit het belangrijkste nieuwsartikel van gisteren. "En dan nu de anatomie van een tweet die uiteindelijk verwijderd gaat worden en nu een gehele PR-afdeling in paniek heeft." Nou, en daar gaat-ie dan. Het onderstaande kroonjuweel van laat-kapitalistisch corporate activism. Aangezien ze hem zelfs in hardcopy advertenties in kranten (na breek) hadden ingekocht dachten we héél even dat zelfs de betreurde ophef ingecalculeerd was. Maar het mocht toch niet zo zijn, en dan verwijderde ze het nog op de meest laffe manier ook, namelijk door het op gemene comments te gooien. "It was brought to our attention that there were abusive comments in the thread and we don't want to leave the space open for that." En daar zit dan een hele PR-commissie een etmaal op te broeden hè, wat een hel. Maar goed, wat is eigenlijk uw favoriete Burger King-burger? Wij gaan voor de Double Cheeseburger XXL met extra augurken, maar dat zijn wij.

We hebben genoten

Global Chief Marketing Officer trots op de hard copy