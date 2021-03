Soms behoeft een tweet enige uitleg en soms al helemaal op de dag dat we Sigrid Kaags geslacht eren. Maar dan heb je natuurlijk twee keuzes. Of je zegt; weet je makkers, onhandige tweet, kan gebeuren. OF je wrijft onder elk commentaar verder in de vlek en goddank koos de PR-afdeling voor die optie want man wat is het weer genieten. En natuurlijk taggen we in de kop het wereldwijde hoofdkantoor om de kans te vergroten dat @BurgerKingUK de tweet uiteindelijk onder INTERNATIONALE DRUK verwijdert, zodat onze introtekst in ieder geval klopt. Meer laat-kapitalistisch corporate damage control-genot na de breek.

Soevereine toelichting onder de eigen oorspronkelijke tweet

Maar daarna begon het pas

KFC pouncing

Hou

Op

Had het gewoon bij de eerste tweet gehouden