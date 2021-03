: die theorie gaat niet op! Mecca is voor Medina geschreven en voor alle conflicterende zaken binnen de Islam geldt: wanneer er 2 versen in conflict zijn, geldt de meest recent geschrevene. Dit betekent dat de oproep om de kaffer te doden boven de vredelievende versen gaat.

Maar.. wat zeg ik? Dit wist je toch wel? Het mecca gedeelte is een verbastering van wat de bijbel leert. Een twist eraan gegeven. Maar het wordt nog mooier!

Allah is de heerser van de wereld. De best deceiver. Volgens lucas 4 en genesis 1-2 is satan de heerser van de wereld en de vader van de leugen. Moslims mogen liegen (taqiyya), stelen (de 1e heilige oorlog is een karavaan die voor de 8e keer wordt overvallen, waarbij men toch maar een leger mee stuurde, doden (van de kaffer) en bidden naar een steen (5 keer per dag). Dit zijn 4 van de 10 geboden die worden overtreden. Dat heeft in zoverre met het Boek te maken, dat aan de vruchten wel af te lezen valt waar goedheid is te vinden.

Ach, zoals Jezus al zei: er komt een tijd dat mensen jullie zullen doden en menen daarbij God te dienen, maar zij kennen Mij en de Vader niet.

De complexiteit en betrouwbaarheid van de geschriften zijn door hun diversiteit van de schrijvers en de correlatie tot elkaar ongeëvenaard. En tegenwoordig controversieel als je bedenkt dat de eerder genoemde voorspelling van Jezus doorgaat over de hoogmoedigheid in deze tijd.

Toen Mohamed in een grot van achteren werd beetgepakt door een engel zei deze engel niet: vrees niet. Wat een engel in de bijbel doorgaans als eerste zegt. Zelfde de kleuren van de 4 ruiters in openbaringen komen overeen met de kleuren van de islamitische vlaggen rondom Israël.

Geloof lekker wat je wilt, maar hou het bij de bron. Jezus stierf voor onze zonden en leefde een zondeloos bestaan. Zijn dood aan het kruis en de wederopstanding is de genade van God die je krijgt tot herstel van je relatie met Hem. Mohamed komt niet in de buurt als moordende verkrachtende pedofiel.