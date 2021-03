"Maak nieuw land in de Noordzee en gebruik het vooral voor landbouw. Daarvoor pleit LTO Nederland in een nieuw plan." Maar dan hebben de boeren eventjes pech want voor de kust ligt al (het plan tot) GeenStijlland, een meritocratie met alleen maar leuke mensen, een F1-circuit, 'een 28-holes golfbaan, een Takkie Takkie Paintball Bos, een oefenterrein voor tanks, een Academisch Medisch Centrum, een staatsbrouwerij en een modern geoutilleerde marina'. Geloven zijn niet welkom, moskeeën en kerken ook niet en slappe thee ook niet, want op GeenStijlland drinkt iedereen alleen maar espresso. In P. Stifts masterplan uit 2008 (toen werd nog gesproken van het Hoxha Windpark voor de kust, maar inmiddels is de eilandraad voor de superschone Kerncentrale Spartacus) blijft de voedselvoorziening onbenoemd. Boeren zijn desondanks welkom! De landbouwgronden bevinden zich in het rechterbeen van GeenStijlland, maar alleen voor boeren die een beetje aardig zijn voor hun beestjes. In ruil krijgen de boeren een eerlijke prijs voor hun producten en hoeven ze zich niet druk te maken om verstikkende Nitraatrichtlijnen, Kaderrichtlijnen, Natura 2000-richtlijnen, Peter Janssens (die komen het land namelijk niet in), Carola Schoutens, Tjeerd de Groots en Franse boeren - die laatste groep blijft maar lekker inefficiënt aanklooien in Frankrijk. Stikstof bestaat trouwens ook niet want GeenStijlland heeft geen vliegveld waarvandaan Rob Jetten, Sigrid Kaag & Bert Wagendorp de hele tijd heen en weer kunnen vliegen terwijl ze de boeren de maat nemen. Alleen deze zeurboer mag niet komen, alle andere boeren zijn WELKOM! Entreeprijs = 1 Premium Lidmaatschap.