No worries. Zelfs Femke Halsema werd in eerste instantie Bijzonder Hoogleraar. Zo'n leerstoel kost geen drol, zeker niet in verhouding tot jarenlang negeren van de menselijke handelsbalans. Als je het maar geen slavernij noemt!

Zo'n leerstoel hogere huilerkunde in Pieterburen. Wel je eigen pikhaak meenemen. Survival of the fittest. Al dan niet in een skinsuit: www.youtube.com/watch?v=PqEztDtxWBY Maar dan een virusje uit China.

Staatslieden all over the place! We've got a bug problem. Yessiree!