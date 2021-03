Allemaal even intunen op Nieuwsuur, want de NPO duwt -hoera- de EnergieTransitie om. Jarenlang mochten zelotische klimaatzaaiers dingen roepen op de NPO over 2030, 2040 en 2050. Over die Enorme Golf Zeewater Die Eraan Zit Te Komen, over Parijs, over Greta, over dat we maar 1 planeet hebben. In the end gaat het allemaal over Plan B, waarbij de B staat voor BETALEN. Het van het gas halen van een huis gaat VEERTIGDUIZEND EURO kosten, en dat geld is net zo foetsie als een tweet van een GroenLinkser. Cruciaal zinnetje uit het onderzoek: "Meer dan de helft van die investering is niet terug te verdienen met besparingen op de energierekening en is dus onrendabel." Kortom: dat gaat jan met de pet danwel rob met de corduroy alsook constanteyn met de tweed en shaniqua met de legging helemaal niet doen. En helemaal niet met DWANG.

Kortom: Komt die kerncentrale! Maar waar? Borsele, Maasvlakte of Grunn?