Het probleem met die klimaatmaffia is dat alles aan elkaar hangt van een stelsel van exponentieel dubieuzer wordende claims die op het eind zo krankzinnig zijn dat je totaal geretardeerd om er in te geloven. Het probleem is dat als je zelfs 1 van die claims in twijfel trekt dat ze notabene jou gaan uitschelden voor wetenschapsontkenner of zelfs klimaatontkenner (Hoe kan je in godsnaam het klimaat ontkennen???).

Claim 1: Het klimaat verandert/ warmt op.

Op zich een behoorlijk aannemelijke claim. Het klimaat verandert immers al sinds het begin van de planeet en het lijkt daadwerkelijk wel wat warmer te zijn geworden dan bijv. in de jaren 70.

Claim 2: Deze opwarming is het gevolg van de toename van CO2 in de atmosfeer. Dit is al een zeer problematische claim. We hebben in dit zonnestelsel een gigantische kernfusiereactor rondzweven de zo'n 99,8% van de totale massa van het zonnestelsel bevat en nogal wat hitte produceert. Misschien heeft die er iets mee te maken? Daarnaast hebben we in onze atmosfeer nog een ander broeikasgas rondzweven dat in veel grotere hoeveelheden aanwezig is en ook veel effectiever is als broeikasgas. Dit broeikasgas heet waterdamp.... Misschien een idee?

De data van de CO2 matcht ook niet echt lekker met die opwarming. Daarom knoeien die linkse zeloten ook graag met de data. Vergelijk data van 1900-1990) van NASA uit 1990 eens met die van nu. Of vergelijk de ruwe data eens met de 'gecorrigeerde' data. De warme periodes in het holoceen maximum of de warme periodes in de late middeleeuwen laten zich niet echt lekker verklaren. Hadden mensen toe ook SUV's en gaskachels? Verder werd het vanaf de jaren '40 tot grofweg 1980 flink kouder, terwijl de CO2 in de atmosfeer bleef stijgen. In die tijd waren er malloten ('wetenschappers') die de polen met roet wilden bestrooien om de afkoeling tegen te gaan.

Tot slot is de oorzaak- en gevolgrelatie ook niet helemaal duidelijk. Veranderende temperaturen hebben ook effect op de CO-2 opnamecapaciteit van o.a. oceanen.

Claim 3. De toename van de CO-2 komt door mensen.

Het zou kunnen. Mensen produceren maar een fractie van de CO-2 op deze planeet (<5%). Het valt echter niet uit te sluiten dat dit een effect heeft op de totale CO2 balans van de planeet. Echt 'settled science' is dat echter niet.

Claim 4: De opwarming van de aarde en de toename van CO2 is een groot probleem.

Hoezo eigenlijk? Meer opwarming betekent meer neerslag. Neerslag en CO2 zijn de basis voor de flora van deze planeet. Dit betekent dat de planeet vergroent! Dat is fantastisch voor de mensheid. De vraag is of deze vergroening voldoende compenseert voor bijv. de hoge geboortecijfers (rond de 7) in de Sahelregio van deze planeet, waardoor overbegrazing zorgt voor bodemerosie, maar daar kan je het klimaat de schuld niet van geven (de term klimaatvluchteling is dan ook krankzinnig). Warme periodes zijn in de geschiedenis van de planeet ook vaak gepaard gegaan met bloeiperiodes (de renaissance, het oude Egypte). De hoogste CO2-concentratie ooit was er tijdens het Cambrium. Toen vond de grootste explosie van leven plaats op onze planeet. Overigens ging het toen om ongeveer 7000 parts per million, in tegenstelling tot de 400-450 parts per million waar we het vandaag over hebben.

Claim 5: We moeten de opwarming tegengaan en we kunnen de opwarming van de aarde tegengaan door onze CO2-uitstoot te verminderen.

Hier zit je dus echt in het gebied van 'batshit insane' en je moet ook echt de totale decadente wereldvreemdheid van een groelinksmeisje hebben om dit te geloven. Je denkt echt dat die paar windmolens gaan helpen?? Alleen in het decadente Westen dan, want op de rest van de planeet interesseert het ze geen aars. Nou is dit uitstoot van CO2 in het Westen al enkele decennia aan het dalen, maar dat schiet niet zo op met de explosie van CO-2 uitstoot in de rest van de wereld. Als Europa en Noord Amerika in een diep gat in de grond zouden verdwijnen incl. de hele bevolking dan zou op het huidige groeipad alleen al de toename(!) van de CO2-uitstoot van Azië in de komende 10-20 jaar die hele wegvallende uitstoot compenseren. Maar je denkt dat het een goed idee is om hier in het Westen onze economie en energievoorziening totaal te slopen zodat we misschien over 30 jaar 10% minder uitstoten??? Hiervoor moet je dus echt volslagen krankzinnig zijn om dit te geloven.