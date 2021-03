Je kan Wilders een bal gehakt vinden wat je wilt maar de man heeft twee grote voordelen ten opzichte van de kartelkliek: ten eerste heeft hij voldoende moed om niet over zijn standpunten te gaan schmieren zodra hij met een kritische kiezer geconfronteerd wordt en ten tweede is hij altijd volkomen open & eerlijk over zijn opvattingen dus dan hoef je ook niets te acteren als ze iemand tegenover je zetten om je "uit te dagen". Aanhalingstekens, want hoewel RTL niet bepaald een willekeurige burger had gekozen (zoals Jan Dijkgraaf vanmorgen even bij elkaar googelde), was het voor Wilders bepaald geen uitdaging om die kakelende couscouskip zonder enige krachtsinspanning van het veld te vegen. Ze kende zijn programma noch haar eigen feiten, wilde niet luisteren en kwam er niet uit. En zo sloeg Wilders net zo makkelijk een homerun tegen de Winterswijkse onderneemster, als Kristie de Geknevelde Toeslagmoeder tegen Mark 'uh uh uh uh' Rutte. Toch nog gelachen om een verder waardeloos stukje dommemensentelevisie.