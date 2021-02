Kaag was bedroevend slecht, ik snap niet dat @ nabeschouwing van RTL men nog redelijk positief over haar is. Marijnissen was echt stukken beter en scherper.

Die "burgers" bleken toch niet zo "doorsnee" te zijn als men deed geloven:

- de vrouw tegenover Rutte, die 2 hebben elkaar al kennelijk een paar weken terug al gesproken hierover in het Catshuis (werd aangehaald door Rutte)

- de boer was eerder al eens met Rutte in gesprek geweest (werd ook bevestigd)

- de vrouw, Nadia Zerouali tegenover Wilders is niet "zomaar een restaurant-eigenaar" maar een activiste en schrijfster (ook van kookboeken) die in het verleden aangifte heeft gedaan tegen Wilders en ook bijvoorbeeld 1 of meerdere keren bij Radio 1 is geweest om daarover te praten.

Toch jammer dat het een vooropgezet plan is en eigenlijk niet echt tot verrassingen leidde. :)

Wilders had het her en der laten liggen vind ik, maar toch waren hij en Rutte by far de beste debaters.