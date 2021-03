"Als Ronald Koeman deze zomer alleen maar witte jongens zou opstellen dan worden we geen Europees kampioen."

Hilariteit alom, want Klaver geeft er blijk van niet te weten wie de bondscoach is. Een misser van jewelste. Je studeert een one-liner in, kiest het juiste moment om die te lanceren, denkt het maximale rendement te hebben gescoord, en dan blijk je af te gaan als een gieter.

Maar er is wat mij betreft iets anders in deze uitspraak dat meer aandacht verdient, en dat is de boude stelling dat het voetbal kleurlingen nodig heeft om succesvol te zijn. Op het eerste gezicht een open deur, want we zien toch allemaal hoeveel voetballers-van-kleur er in het Nederlandse voetbal rondhuppelen en dat een behoorlijk aantal van die kleurlingen bijzonder goed presteren, toch? Een Nederlandse competitie zonder kleur is bijna niet meer denkbaar. Maar waarom is dat? Is dat omdat je de kwaliteit kunt afmeten aan de huidskleur? Is dat omdat de kwaliteiten van een voetballer-van-kleur direct af te leiden zijn uit zijn pigmentwaarden? Of is dat, Jesse Klaver, gewoon omdat voetbalclubs op kwaliteit gaan en daarbij helemaal niet op kleur selecteren? In theorie zou een club met enkel 'witte' spelers landskampioen kunnen worden, een club met enkel gekleurde spelers zou dat eveneens kunnen bereiken, Jij, Jesse, zou in het eerste geval van racisme spreken, in het tweede geval waarschijnlijk van positieve discriminatie, maar het zou niet uit moeten maken, tenzij de betreffende clubs racistische motieven zouden hebben om enkel blanken of enkel kleurlingen aan te nemen.

Het zou er helemaal niet toe moeten doen, Jesse. Jouw impliciete stelling dat voetballers-van-kleur speciale kwaliteiten hebben die blanke spelers niet bezitten, en dat die kwaliteiten noodzakelijk ingebracht moeten worden om een nationaal elftal naar de overwinning te voeren is gestoeld op racistisch denken. Het is onzin, maar dan wel racistische onzin.