Daar zit u dan weer. Niet in het stadion of in het café, zoals normale mensen in normale tijden, maar thuis. Snuifhooligan Arie heeft zijn ratel van zolder gehaald en sloophooligan Bertus zit met zijn hand op de playknop. Handig voor als er een doelpunt valt, want een treffer mag weliswaar niet gevierd worden met stemgeluid, maar de knappe koppen van het RIVM hebben aangeraden muziek af te spelen. Slim! Onder de snelknop van staalvlechter Bertus zit folkmuziek uit de jaren 60 en 70: Tim Hardin, Tim Buckley, Donovan, Fred Neil, u kent het wel. Arie heeft zijn eigen voetbal op het televisiemeubel gelegd. Zo is de hoek van het scherm niet te zien maar Arie staat nou eenmaal bekend om zijn gekke tifo-acties. Bij ieder doelpunt staan Arie en Bertus op om de boel eens goed bij elkaar te zwijgen. Dan springen ze op hun plek en neer en onlangs riep Bertus zelfs: "Hoi hoi hoi!" Dat kwam hem op een boete van 95 € te staan, uitgedeeld door een oplettende boa. Gelukkig heeft Arie zijn ratel, en Bertus drinkt 900 bier en hij eet handenvol borrelnootjes van een huismerk. Allemaal uit gemarkeerde glazen en bakjes natuurlijk. En te midden van dat geweld staat een televisie, afgestemd op ESPN, voor de topper tussen PSV tegen Ajax. Stijlloze voorspelling = 1-1, gezellig samen over buitenspel en de VAR lullen kan zoals altijd in de comments. Arie en Bertus zijn trouwens voor Feyenoord.

UPDATE RUST - 1-0 PSV, vrije trap Zahavi

UPDATE EINDE - Varretje van de KNVB pakt een paar eurootjes aan uit Amsterdam & stijlloze voorspelling was weer eens helemaal on point: 1-1. Dat vieze beest van een Martínez had trouwens wel rood mogen hebben.