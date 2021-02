Ik begrijp het niet. Aandacht voor het klimaat? We verzwelgen in aandacht voor het klimaat. We hebben speciaal een dikke carrierepoliticus bij de EU voor het klimaat, die ons geld lekker gaat verbrassen aan het klimaat. We zijn ook nu al op grote schaal geld aan het verkwisten voor het klimaat (dit protest moet je in grote en megavervuilende landen als India, China, Rusland, e.d. houden, wij gaan het verschil niet maken). We vernietigen natuur voor windmolens en zonneparken. En nu willen ze nog meer aandacht?

Wat deze actievoerders eigenlijk gemeen hebben met alle actievoerders is dat ze het democratische proces willen verstoren, omdat zij vinden dat zij meer hun zin moet krijgen dan de rest van de bevolking.

Maar met z'n drieën in Groelinksterdam gaan protesteren haalt natuurlijk helemaal niets uit. Je bereikt er niets, op geen enkele manier mee. Dit doen dit soort lui alleen omdat ze zich dan activist kunnen noemen en dat doet het vast goed in hun kenniskring. Onbewust, ongetwijfeld, want aan zelfreflectie doen ze vast niet.