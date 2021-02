Nu, de beentjes omhoog voor een pot voetbal in de Johan Cruijff ArenA (precies nul slaven uit Nepal en Bangladesh gestorven bij de bouw) en wel in de Donald Duck-divisie van Europa: Ajax tegen Lille, omdat Paris Saint-Germain er een potje van maakt pardoes de koploper van Frankrijk. Elf lachwekkend slechte renpaarden tegen het Nederlandse sterrenensemble van directeur spelerszaken Marc Overmars, die het voor elkaar heeft gekregen Quincy Promes met z'n Zwilling J.A. Henckels-verzameling voor 8,5 miljoen euro te verkopen aan een B-club uit Rusland. Als Marc Overmars bij ons aan de deur zou komen om een stofzuiger te verkopen, dan begonnen we even later met het stofzuigen van de trap. ENFIN, Ajax tegen Lille dus, de heenwedstrijd in Frankrijk eindigde in 1-2 voor ónze jongens. Ajax moet alleen niet met 0-2, 1-3, 2-3 of meer verliezen maar dat gebeurt toch niet, want die rillettes-vreters zijn vrij matig. HUP AJAX, en als de wedstrijd is afgelopen gaan we gewoon door met PSV tegen Olympiakos (eerste wedstrijd: 4-2 voor de Grieken).

UPDATE: 2-1 Ajax! Door naar de volgende ronde.