Een tuincentrum met de oppervlakte van 10 voetbalvelden mag niet open maar het tuincentrum aan de overkant mag wel open omdat ze ook hondenvoer verkopen. Gelukkig is het stamcafé straks wel weer geopend.

Mexicaanse Peper - Jalapeño M

Vanaf half maart in een zaaibakje bij 20 X of later buiten onder glas. Na verspenen in potten, in een kas of op de vensterbank zetten. Geschikt voor zeer pikante gerechten. Decoratieve potplant voor op het balkon of terras.

Spaanse Peper - Cayenne long slim

Vanaf februari-maart in een zaaibakje bij 20 C of later buiten onder las. Na verspenen in potten, in een kas of op de vensterbank zetten. Een echte peper met scherpe smaak; ook zeer geschikt om in een pot op een balkon of terras te plaatsen.