Natuurlijk heb ik vragen voor de Chef Luchtballon van de mahtspartij VVD

Gemeenten

1. Als gevolg van de centralisatie van zorgtaken onder de kabinetten Rutte moeten gemeenten dit jaar massaal bezuinigingen op sportvoorzieningen, zwembaden, bibliotheken en kinderboerderijen om het hoofd boven water te houden. Ook moet de OZB fors omhoog. Hoe vindt de VVD zelf dat de decentralisatie is gegaan; en is de partij voorstander van nog meer decentralisaties zoals de Omgevingswet?

Energietransitie

2. De VVD is bij monde van partijcorrifee Ed Nijpels dé grote aanjager van de energietransitie. Uit de eerste pilots blijkt dat alleen al de omschakeling van gas naar andere vormen van warmteopwekking gemiddeld 30.000 euro per huishouden gaat kosten. Hoe verhoudt dit zich tot de belofte van Mark Rutte dat de belastingen niet zullen toenemen?

3. Via de SDE+ opslag op hun energienota vullen huishoudens de pot die beschikbaar gesteld aan het bedrijfsleven om te verduurzamen. Waarom betalen wij de goedkopere energierekening van multinationals die bulken van het geld?

4. De VVD wil vol inzetten op alternatieve energieopwekking, o.a. door enorme aantallen zonneparken en windmolens zo hoog als de Eiffeltoren. Waar moeten deze komen? Wassenaar? Aerdenhout?

5. Hoeveel hardwerkende Nederlanders denkt u dat uit eigen middelen een middenklasse elektrische auto kunnen betalen?

Asiel

6. De VVD zegt altijd “kritisch”te zijn op asielmigratie. Die “kritische” houding leidde vorig jaar tot een instroom van ruim 120.000 nieuwkomers. Waarom belazert de VVD de kiezer?

Toeslagen

7. De zorgtoeslag is een sprekend voorbeeld van een onzinnige carrousel van belastinggeld. Iedere Nederlander is verplicht verzekerd en betaalt een zorgpremie. Om dit te compenseren, geeft de overheid miljoenen Nederlanders een zorgtoeslag. En om dit te betalen, moeten al die miljoenen Nederlanders weer belasting betalen aan de overheid. Dit systeem werd ooit bedacht door VVD-staatssecretaris Hans Hoogervorst en blijkt al jaren extreem fraudegevoelig en op onderdelen onuitvoerbaar. Hoe kijkt de VVD zelf terug op dit stukje broddelwetgeving?

8. Als gevolg van de ‘Bulgarenfraude’, waarbij bleek dat talloze Oost-Europeanen zich terecht toeslagen lieten uitkeren die vervolgens niet meer terug te vorderen bleken, werden de teugels stevig aangetrokken, hetgeen leidde tot de ‘toeslagenaffaire’. Uit de parlementaire verhoren bleek dat Mark Rutte stelselmatig de Kamer stukken onthoudt, voorliegt en een totaal dedain heeft voor het parlement. Nu is hij weer lijsttrekker. Mogen we daaruit de conclusie trekken dat het democratisch proces de VVD geen fluit interesseert, zolang ze maar aan de macht blijft?

10. Uit dezelfde verhoren kwam naar voren dat Eric Wiebes (VVD) stelselmatig doof was toen bleek dat de belastingdienst grote aantallen huishoudens de vernieling in hielp door kleine foutjes in de toeslagenverantwoording mokerhard af te straffen. Wiebes kenden wij allen nog van het echec met de bezuinigen op dezelfde belastingdienst. Hoe kan zo'n krotenkoker zo lang prominent lid is van jullie partij?

Europa

11. Premier Rutte streed vorig jaar fel tegen een verruiming van het EU budget met enkele procenten. Uiteindelijk ging hij akkoord – onder de vlag van corona – met een verdubbeling (!) van het budget. En met eurobonds. Vindt u dat eerlijk naar de kiezer toe?

Zorg

12. De VVD koestert altijd de “hardwerkende Nederlanders”. Bijvoorbeeld zorgmedewerkers. Waarom vindt de VVD dat de hardwerkende mensen in de zorg moeten opdraaien voor de BPM + wegenbelasting van Teslarijdend Nederland?

13. Onder de kabinetten Rutte werd de IC capaciteit afgeschaald met ruim 1000 bedden. Nederland heeft nu 6,4 IC bedden per 100.000 inwoners; België 25 en Duitsland 30. Beschouwt de VVD haar eeuwige drang naar bezuinigingen op de collectieve sector als een succes?

Wonen

14. Dit jaar moeten gemeenten 28.000 woningen beschikbaar stellen voor statushouders. De woningcorporaties bouwen jaarlijks ongeveer 16.000 woningen. Zelfs met een onwaarschijnlijke verdubbeling van hun productie kunnen ze nauwelijks in de vraag van buitenlanders voorzien. Wat heeft de VVD in dit opzicht Nederlanders die op een woning wachten eigenlijk te bieden?

15. Een van de redenen dat corporaties het vereiste bouwtempo niet kunnen bijbenen, is de door de VVD bedachte verhuurdersheffing. Deze belasting geldt wel voor sociale verhuurders, maar niet voor bijvoorbeeld vastgoedprinsen of huisjesmelkers als Wiebren van Haga (ex-VVD). Waarom is dat?

Koningshuis

16. Kunt u nog één keer uitleggen waarom de VVD € 125.000 per maand zakgeld voor een 18 jarig prinsesje passend vindt?