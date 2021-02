In zijn woonplaats Huizen is Frits Veerman overleden, de klokkenluider die in de jaren 70 een grote atoomspionage aan het licht bracht. Veerman was 76.



Hij waarschuwde voor spionage door zijn Pakistaanse collega Abdul Khan bij Urenco in Almelo. Dat bedrijf was een producent van verrijkt uranium. Khan speelde gevoelige informatie door aan Pakistan waardoor dat land een atoombom kon ontwikkelen.



Na zijn melding werd Veerman niet geloofd, raakte zijn baan kwijt en zag zijn carrière in rook opgaan. Pas vorig jaar kreeg hij erkenning door het Huis voor de Klokkenluiders.