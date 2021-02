Het is met verkiezingen eigenlijk heel simpel: je stemt op de partij waarvan je hoopt dat die de meeste zetels krijgt. Daarna ben je vier jaar lang teleurgesteld in die partij en mag je opnieuw stemmen, en dat net zolang totdat je uiteindelijk verbitterd en alleen op je sterfbed beseft dat je alles al die tijd verkeerd hebt gedaan. Maar zover is het nog lang niet! Dus zijn er ook dit jaar weer allerlei stomme stemwijzers, zoals de Stemwijzer en het KiesKompas. Wij zochten alvast de zes stomste uit, dan kunt u die overslaan. Veel stemplezier!

6. De Burgeragenda

Bij de Burgeragenda krijgt u zestien stellingen waar u steeds kunt kiezen tussen een linkse optie, een heel erg linkse optie, een super linkse optie, een extreem links optie en extreem super linkse optie. Leuk voor als u links bent, maar dat bent u toch niet en als u het wel bent krijgt u dankzij de Burgeragenda alsnog een hekel aan links. Bah bah.

5. De Cannabis Stemwijzer

Mozes kriebel, Cannabis Stemwijzer. Wij snappen nuchter al niets van de vraag 9. "De overheid stelt op korte termijn financiële middelen ter beschikking aan een cannabis genenbankstichting vanwege het VN Biodiversiteitsverdrag. Stemt u hiermee in? Bij beantwoording van SP-Kamervragen (34.165) is bevestigd dat cannabis onder de werkingssfeer valt van the UN Convention on Biodiversity (CBD): ‘Aangezien Nederland het biodiversiteitsverdrag ondertekend heeft, zal de regering ook bij het vaststellen van de eisen aan de teelt van hennep en hasjiesj de doelstellingen van het biodiversiteitsverdrag moeten nakomen zoals het nastreven van het behoud van biologische diversiteit en het duurzame gebruik van bestanddelen daarvan’. Dit verdrag behelst o.a dat nationale staten nastreven passende middelen ter beschikking te stellen om genetische uitgangsmaterialen voor huidige en toekomstige generaties te borgen, dus inclusief voor cannabis." Kun je nagaan hoe dat gaat als je een paar jonko's hebt geklapt. Onmogelijk.

4. Integrale agenda post-coronatransitie

Over onbegrijpelijke stemwijzers gesproken. Wij zijn nu al een halfuur naar de handige uitleggrafiek (klikken voor groot) van de Integrale agenda post-coronatransitie aan het kijken en wij snappen nog steeds net zo weinig van de Integrale agenda post-coronatransitie als toen we nog nooit van de Integrale agenda post-coronatransitie gehoord hadden. Maar hee. Gefeliciteerd met de 36 punten (?), Partij voor de Dieren.

3. De homepage van JEZUS LEEFT!

Okee. Strikt genomen is de homepage van Lijst 27 JEZUS LEEFT! geen Stemwijzer, maar dit is onze eigen top 6 dus dat maken wij zelf wel uit. JEZUS LEEFT! doet weer mee aan de Tweede Kamerverkiezingen terwijl JEZUS LEEFT! geen enkele kans maakt op een zetel, net als alle vorige keren dat JEZUS LEEFT! aan de Tweede Kamerverkiezingen meedeed. Vroeger zag je op van die verkiezingszuilen nog wel eens posters waar ECHTE MANNE STEMME BLANCO op stond, en dat JEZUS LEEFT! meedoet aan de verkiezingen is bijna net zo leuk.

2. De Politieke Sekswijzer

Wij hadden er echt zin in, in de Politieke Sekswijzer. Lekker allemaal stellingen omtrent het favoriete standje van Geertje Wilders, de wilde fantasieën van Lilianne Ploumen en/of natte dromen van Jesse Klaver invullen en dan jolige grapjes terugkrijgen over dat je het met 69% van de standpunten eens bent. Maar niks hoor. Allemaal gortdroge vragen over of met Nederlands geld betaalde voorbehoedsvideo's voor de kindertjes in Biafra in genderneutraal Swahili of LHBTQI-veilig Bantoe ondertiteld moeten worden en of wij de HIV-testen voor transgenders in de sloppenwijken van Rio de Janeiro moeten subsidiëren. Wij veerden even op bij een vraag over de positie van sekswerkers, maar die bleek over belastingregels te gaan. Gaap.

1. Kieswijzer tegen de pensioenroof

Met stip op 1 als stomste stemwijzer: de Kieswijzer tegen de Pensioenroof. Wij dachten eerst dat Lijst Henk Krol deze designfaal zelf uit zijn Social Media duim had gezogen, maar er zit een heuse 'webpagina' achter. De inhoud is zo mogelijk nog bedroevender dan de vormgeving. Er is een soort puntensysteem, maar D66 komt met -242 punten in de categorie 'rood', terwijl het CDA met -402 punten slechts 'geel' is. Net als 50Pplus, dat juist +304 punten scoort. Lijst Henk Krol scoort helemaal geen punten, maar die is dan weer 'groen'. Dit systeem past wel uitstekend bij het politiek-inhoudelijke uitgangspunt van deze kieswijzer, namelijk dat het rechtvaardig is dat de ouderen van nu de pensioenpotten mogen opmaken zodat er niks meer over blijft voor de ouderen van de toekomst.

Vormgeving: 1

Samenhang: 1

Inhoud: 1

Stijlloos advies: NIET HIER KLIKKEN