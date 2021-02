Voor wie de laatste 20 jaar onder een steen heeft geleefd: Vergeet links en rechts, nationaal of globalistisch zijn de twee smaken waaruit u kan kiezen.

Nationaal (PVV, Ja21) wil belastinggeld besteden aan binnenlandse zaken, zoals zorg, onderwijs, infrastructuur, wetenschap, ontwikkeling, ipv massa-immigratie en dumbing down en terug naar de Middeleeuwen. Voorbeelden van Nationale Staatslieden (Helden) zijn Fortuyn, Wilders en Trump.



Globalistisch (Partijkartel: VVD, CDA, D'66, PVDA) wil uw belastinggeld bij de buren van de EU, Afrika of Arabië gratis over de schutting kieperen zodat het vervolgens weer in de zakken van de Multinationals en daarmee de Elite vloeit, die vervolgens, onder aanvoering van de Oranjes, GEEN belasting betalen. Dit is het Bananenrepubliekmodel, de koning krijgt u er gratis bij. Een Voorbeeld van een globalist is Mark Rutte, de lachende Leugenaar die thuis speciaal toiletpapier heeft waarop Democratie & Rechtstaat gedrukt staat.

Groen Links, SP, Denk, CU, SGP, FvD is het juiste adres voor ideologische en religieuze wappies die voor de hel op aarde willen gaan en de medemens in het verdriet willen storten omdat samen naar de kloten gaan wel zo gezellig is.