Is er, per stemwijzer of kieswijzer of hoe zo'n gedrocht ook heet, te achterhalen op basis van welke algoritmes het werkt? Welke keuze's hebben welk gewicht en hoe worden die gewichten verdeeld?

Ik bedoel, ook als je aanneemt dat de makers integere lieden zin en ons, het domme volk, niet welbewust een bepaalde kant uit willen sturen, is het dan nog niet steeds zo dat ze met een niet te voorkomen bias aan zo'n ding gewerkt hebben? Waarom die ene vraag in precies die bewoordingen, waarom die volgorde, enzovoorts?

Het is überhaupt nauwelijks inzichtelijk op basis waarvan wij, domme burgers, op die éne persoon van die éne partij stemmen en niet op die andere persoon en/of op die andere partij. Waarom daar nog een filter tussen waarvan we óók niet weten hoe het werkt en wat de invloed ervan is?

Als ik niet weet wat ik moet stemmen, en een stemwijzer maakt mij op basis van mijn antwoorden wijs dat GroenLinks wel iets voor mij is, heeft dat vehikel mij dan geholpen om dichter bij mijn politieke voorkeur te komen, of heeft het me iets aangesmeerd?