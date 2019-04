Gisteren kwam de NOS met het nieuwsbericht dat een leidinggevende van de Binnenhof-rondleiders van ProDemos zes (mannelijke) rondleiders misbruikt heeft en hen met cocaïne het bed een bezemkast in probeerde te lokken. Wat weer logisch is, voor een Volendammer. Oh noemden we zijn afkomst? Raar. Bericht is namelijk zonder naam, maar wel inclusief bevestigende reactie van ProDemos, die de man zijn stemrecht hebben ontnomen gedwongen hebben af te treden. Vervolgens wordt iedereen en z'n boze backbencher alsnog piswoest omdat ProDemos, het "huis van de democratie en de rechtsstaat", niet transparant is, geen extern onderzoek laat doen en we hen maar op hun euroblauwe ogen moeten geloven dat er verder niks aan de hand is en dat iedereen bij ProDemos zich veilig en comfortabel voelt op de werkvloer. Want dat blijkt volgens ProDemos uit een onderzoek van ProDemos, waarmee ProDemos zich precies zo gedraagt als iedereen in de politieke polder: slagers, eigen vlees, glas, plas, was. Toch raar dat medewerkers dan naar de NOS stappen omdat ze de doofpot open wilden gooien.

Wat ons OOK weer negatief opvalt, is dat je weet dat iedereen weet wie de dader is. De Staatsomroep weet wie het is. De parlementspers weet wie het is. De Haagsche incrowd weet wie het is. En hoewel het te prijzen is dat je in deze tijden van hysterische #MeToo-lynchings niet meteen met namen gaat gooien, is het ook een tikkeltje vreemd dat niemand vertelt voor welke bepotelaar ze op moeten passen. Dat riekt weer naar klassejustitie van de mediakaste: als je in het juiste deughokje zit, weet je je zelfs beschermd als je met je broek op je enkels in je witte onderbroek betrapt wordt (toch, Fapsicko van Potel?). GeenStijl weet ook wie het is. Want we hebben ook zo onze bronnen op het Binnenhof. Plus: heel vaak zeggen dingen die *niet* meer op een website staan, meer dan dingen die *wel* op een website staan. De Stemwijzer van ProDemos is trouwens ook een vorm van misbruik, maar dat geheel terzijde. De stemwijzervraag van vandaag is of ProDemos nog transparant wordt, en toch extern onderzoek laat doen. Moet er best af kunnen, van die 4,4 miljoen taxpoet die ze ieder jaar mogen opmaken...

INSTANT UPDATE: Als ProDemos het niet doet, doet Kamervoorzitter Arib het wel: Tjibbe fucking Joustra wordt ingevlogen voor diepgravend onderzoek.

