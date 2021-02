Uhm, nee. Gewoon. Niet. Zeker omdat van deze vaccinatie nog veel te veel onbekend is. De vaccinaties die u en ik krijgen als we naar verre oorden gaan hebben hun werking al decennia bewezen, zijn zeer uitvoerig getest en hebben ook hun 5 en 10 jarige studies doorlopen.

Dit vaccine heeft nog helemaal niets van dat alles doorlopen. Het is ook nog eens gebaseerd op een techniek (mRNA) die tot nu toe nog nooit succesvol op mensen toegepast was. Het is er allemaal in een vloek en een zucht doorheen gejast. Mag ik daar a.u.b. mijn bedenkingen bij hebben? En nee, ik geloof niet in nano-chips en zo.

Verder heb ik dermate weinig vertrouwen in de huidige politiek dat ik er niet over peins me als tweederangsburger te laten weg zetten omdat ik de kat nog uit de boom wil kijken als het over dat vaccin gaat. Zoals ik gisteren elders al tegelde; ik heb me al die tijd netjes aan de regels gehouden etc.. Maar op dit moment bekruipt me steeds meer een unheimisch gevoel. Ze hebben zèlf faal op faal gestapeld. Werkelijk niets deed men goed. Er staan al jaren diverse ziekenhuizen leeg. Waarom zijn die vorig jaar al niet in alle haast tot speciale Covid klinieken omgebouwd zodat de reguliere zorg ook gewoon door kan? Het verplegend personeel aldaar hoeft geen open-hart operatie te kunnen uitvoeren. Men had hen kunnen opleiden voor corona specifieke zorg. In China stampte men in 10 dagen een geheel noodhospitaal uit de grond en hier kan men nog niet met goed fatsoen de vaccinaties in goede banen geleid krijgen o.a. door "voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten", onkunde en vriendjespolitiek. En daar moet ik dan mijn vertrouwen in leggen? Dacht. Het. Niet.

Wat er nu gebeurt is dus een gevalletje "vrijwillig-verplicht". U hóeft het niet te doen, maar dan blijven wel alle deuren voor u gesloten. Ik neem aan dat ik de onwenselijkheid van iets dergelijks niet verder hoef uit te leggen aan mijn medeguurders? Want ja, Covid is er en mensen kúnnen er ernstig ziek van worden. Maar wat er nu gebeurt is dat men doet alsof Ebola een innig huwelijk is aangegaan met de vliegende builenpest en het resultaat van dat huwelijk nu rondwaart.

Een goede vriend vroeg mij vorig jaar aan het begin van de hele Covid pandemie of ik nog wel gewoon kon slapen. Mijn antwoord was toen; "Van dit virus slaap ik geen minuut minder. Virussen zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn. Waar ik op dit moment niet van kan slapen is hoe de NL Overheid dit gaat gebruiken om er allemaal héél onwenselijke zaken doorheen te duwen. Dààr verlies ik slaap over." Wel, voilà.