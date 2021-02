:

Raar, ik zit al vér over de 8 weken heen, zeg maar 3/4 jaar qua de vorige besmetting. Daarna nog heel veel mensen in de omgeving met C. gehad, ook heel dichtbij, maar noppes. Nog 1 keertje het idee gehad dat m'n pils anders smaakte maar dat was na 2 dagen ook weer weg.

Het zal me ook eigenlijk allemaal royaal worst wezen, die ziekte gaat inderdaad niet meer weg en hoe lang je het ook allemaal wil rekken, op de lange termijn gaat iedereen 'm krijgen en komt er dan achter of Darwin je in de prijzen laat vallen.